الاتحاد الوطني : الاكراد قد يحتاجون الى اتفاق جديد مع حكومة علاوي



توقع نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ان تعيد الحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي ، النظر بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020، فيما اشار الى ان الاكراد قد يحتاجون الى اتفاق جديد مع الحكومة الاتحادية.



وقال النائب شيروان ميرزا في تصريح صحفي :" ان الحكومة الجديدة ستعيد النظر بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 حسب رؤيتها الخاصة بها".



واضاف:"اذا جرى تغيير بنود الموازنة ،التي تخص اقليم كردستان، فعلى حكومة الاقليم ارسال وفد جديد للاتفاق مع حكومة علاوي على بنود جديدة، واذا لم يتم تغيير البنود الموجودة حاليا ، فعلى اقليم كردستان ارسال وفد سياسي الى العاصمة بغداد للتشاور مع الاطراف السياسية لتمرير الموازنة داخل مجلس النواب".