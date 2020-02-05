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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 02:06 م

الاتحاد الوطني : الاكراد قد يحتاجون الى اتفاق جديد مع حكومة علاوي

الاتحاد-الوطني-الكردستاني


توقع نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ان تعيد الحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي ، النظر بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020، فيما اشار الى ان الاكراد قد يحتاجون الى اتفاق جديد مع الحكومة الاتحادية.

وقال النائب شيروان ميرزا في تصريح صحفي :" ان الحكومة الجديدة ستعيد النظر بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 حسب رؤيتها الخاصة بها".

واضاف:"اذا جرى تغيير بنود الموازنة ،التي تخص اقليم كردستان، فعلى حكومة الاقليم ارسال وفد جديد للاتفاق مع حكومة علاوي على بنود جديدة، واذا لم يتم تغيير البنود الموجودة حاليا ، فعلى اقليم كردستان ارسال وفد سياسي الى العاصمة بغداد للتشاور مع الاطراف السياسية لتمرير الموازنة داخل مجلس النواب".

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