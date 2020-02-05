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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 01:59 م

ائتلاف العبادي يرهن موقفه من حكومة علاوي بهذا الامر ..

النصر


رهن ائتلاف "النصر" بزعامة حيدرالعبادي موقفه من حكومة محمد علاوي ، بمدى ايفائه بالتزاماته وتحقيق تعهداته باستيزار اصحاب الكفاءات ، بعيدا عن المحاصصة .

وقالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات المظفر في تصريح صحفي :" ان  المعلومات المتوافرة لدينا تفيد بان المكلف بتشكيل الحكومة بدأ سلسلة لقاءات مع الكتل من اجل مناقشة كابينته ".

واضافت المظفر:" ان ائتلاف النصر سيكون جزءا من تلك الحوارات بالنظر لما يمتلكه من ثقل سياسي وشعبي ".

وتابعت :" ان موقفنا من حكومة علاوي مرتبط بتحقيق تعهداته في تقديم مرشحين من اصحاب الكفاءات والابتعاد عن المحاصصة".

وخلصت المظفر الى القول :"  ان كتلتنا في مجلس النواب ستساند علاوي اذا اوفى بوعوده ، ولم يقع تحت تأثير المحاصصة السياسية، وستمارس الوسائل الدستورية بحقه اذا كرر الآليات السابقة في عملية اختيار الوزراء ".

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