ائتلاف العبادي يرهن موقفه من حكومة علاوي بهذا الامر ..



رهن ائتلاف "النصر" بزعامة حيدرالعبادي موقفه من حكومة محمد علاوي ، بمدى ايفائه بالتزاماته وتحقيق تعهداته باستيزار اصحاب الكفاءات ، بعيدا عن المحاصصة .



وقالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات المظفر في تصريح صحفي :" ان المعلومات المتوافرة لدينا تفيد بان المكلف بتشكيل الحكومة بدأ سلسلة لقاءات مع الكتل من اجل مناقشة كابينته ".



واضافت المظفر:" ان ائتلاف النصر سيكون جزءا من تلك الحوارات بالنظر لما يمتلكه من ثقل سياسي وشعبي ".



وتابعت :" ان موقفنا من حكومة علاوي مرتبط بتحقيق تعهداته في تقديم مرشحين من اصحاب الكفاءات والابتعاد عن المحاصصة".



وخلصت المظفر الى القول :" ان كتلتنا في مجلس النواب ستساند علاوي اذا اوفى بوعوده ، ولم يقع تحت تأثير المحاصصة السياسية، وستمارس الوسائل الدستورية بحقه اذا كرر الآليات السابقة في عملية اختيار الوزراء ".