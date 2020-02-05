في ظل تصاعد الاحتجاجات ضده.. هل يستطيع رئيس الجمهورية إلغاء تكليف علاوي؟

أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الأربعاء , ان رئيس الجمهورية برهم صالح لايملك صلاحية الغاء التكليف وفق الدستور, مبينة ان مجلس النواب المعني الوحيد بذلك في حال عدم التصويت على البرنامج الحكومي.

وقالت نصيف في تصريح لها , ان ” الحديث عن وجود محاولات من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بإلغاء تكليفه لمحمد توفيق علاوي لايمت باي صلة باليات الدستور لكون رئيس الجمهورية لايملك تلك الصلاحية وفق الدستور”.

وأضافت ان “المعطيات التي توفرت لعلاوي هي ذاتها ستوفر لغيره حيث ان عملية التكليف جرت تحت انقسام الشارع وكذلك الكتل السياسية والقادم أيضا سيكون ضمن تلك المعطيات فقط يبقى مجلس النواب هو الحاكم في التصويت على علاوي ومن عدمه بعد عرض برنامجه الحكومي وضمن المحددة دستوريا”.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف في الأول من شهر شباط الحالي وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

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