وصول الرعايا العراقيين من الصين وحجرهم في مركز صحي في بغداد

كشف مدير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد، نازك الفتلاوي، اليوم الأربعاء عن احتجاز 14 عراقياً بسبب فايروس "كورونا".



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن "الصحة العراقية اتخذت إجراءات مشددة لمواجهة خطر الإصابة بفايروس كورونا دفعها لاحتجاز 14 عراقياً من القادمين من الصين".



وأضاف، أن "وزارة الصحة خصصت مستشفى (الفرات) في بغداد لاحتجاز القادمين من الصين؛ اذ يتم خضوعهم لفحوص دقيقة جداً للكشف حول احتمالية إصابتهم بفايروس "كورونا".



وفيما نبه الى "عدم تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا لغاية الآن"، كشف عن "تأهيل فرق طبية خاصة في مطار بغداد الدولي تتولى الكشف عن حالات الإصابة بفايروس "كورونا" للقادمين من الصين".



ويشابه فاروس كورونا في أعراضه مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس".



ومساء يوم أمس، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف، البدء بعملية اجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من مدينة ووهان الصينية.



وذكر الصحاف في بيان، "بدء عملية إجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من مدينة ووهان الصينية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.



قبل ذلك، أعلن وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، أن الطلبة العراقيين بمدينة ووهان الصينية في طريقهم إلى المطار.



وقال الحكيم، عبر تغريدة على منصة تويتر: "طلابنا وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية، في طريقهم الآن الى المطار".



وقدم الحكيم شكره "للسفير والقنصل في بكين على جهودهم".