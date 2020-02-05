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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 01:06 م

تهديد نيابي بعدم منح الثقة لحكومة علاوي

الاعمار-الصحة-الموارد-البرلمان (1)

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الأربعاء، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بأن يختار كابينته الوزارية بعيدا عن الاحزاب وضغوط الكتل السياسية عليه، مهددا بعدم منح الثقة للحكومة الجديدة اذا جاءت بالمحاصصة.
وقال البعيجي في بيان له، إن “رئيس الوزراء المكلف جاء الى هذا المنصب نتيجة دماء سفكت من اجل الإصلاح  والقضاء على الفساد المستشري لذلك يجب عليه ان يلتزم بوعوده التي قطعها لابناء الشعب ويختار كابينة وزارية غير متحزبة حتى يستطيع ان يعبر بالبلد الى برالامان خلال الفترة الانتقالية لحين اجراء انتخابات عادلة”.
وأضاف ان “المرحلة الحالية التي يمر بها البلد مرحلة خطرة جدا ولاتقبل المماطلة والاتفاقات في الغرف المظلمة كما كان يحدث سابقآ ورئيس الوزراء المكلف يدرك هذا الامر جيدا لذلك يجب عليه ان يختار كابينة وزارية قوية يستطيع من خلالها قيادة البلد ونحن سنكون داعمين له”.
وتابع، أن “ الكابينة الوزارية المقبلة في حال نجحت تحسب لمحمد توفيق علاوي وفي حال اخفقت ستحاسب وبشدة داخل قبة البرلمان لانه اختار وزرائة بعيدا عن ضغوط الكتل والاحزاب وفي حال فرضت عليه الاحزاب عليه ان يخرج للشعب ويسمي الامور بمسمياتها ليعرف الكل من فرض وزراء ويكون بمواجهة الشعب وان لايرمي كل طرف الاخفاق على الطرف الاخر والجميع مشتركين بالحكومة كما كان يحدث سابقا”. 

ع د

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