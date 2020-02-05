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الأربعاء, 05 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 12:47 م

اليوم.. بدء فعاليات قرعة دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة

الزمالك

تجري اليوم وقائع قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وذلك بأحد فنادق القاهرة، وسيتواجد فيها ممثلون لـ4 أندية مصرية هي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال وبيراميدز والمصري في الكونفدرالية.

يأتي ذلك فيما تأهل لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا 8 أندية في ربع النهائي توجت جميعها من قبل باللقب ويأتى على رأسهم الأهلي المتوج 8 مرات والزمالك بـ5 ألقاب ومازيمبي الكونغولي 5 ألقاب والترجي التونسي 4 ألقاب والرجاء المغربي 3 ألقاب والوداد المغربي لقبين ولقب لكل من النجم الساحلي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي.

ع د

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