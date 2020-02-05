لجنة نيابية تطالب رئيس الوزراء المكلف باشراك المرأة في الحكومة المؤقتة

طالبت لجنة المرأة وشؤون الاسرة والطفولة النيابية ، رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي باشراك المرأة في التشكيلة الحكوميـة المقبلة ومنحها استحقاقها الدستوري ، وعدم تهميشها كما فعلت الحكومة السابقة.



وقالت نائبة رئيس اللجنة انتصار الجبوري في تصريح صحفي ، ان " التشكيلة الحكومية المقبلة لابد ان تتضمن تمثيلا حقيقيا للمرأة والابتعاد عن نهج الحكومة السابقة التي اقصت المرأة بشكل كامل ".



واضافت ، ان " نجاح الحكومة يعتمد على برنامجها الحكومي "، مبينة ان " الفترة المقبلة تتطلب تهدئة الاوضاع في البلد، وتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين والنهوض بالجانب الخدمي في عموم المحافظات ، فضلا عن ضمان عودة آمنة ومستقرة للنازحين، وتعويض المتضررين من الارهاب واعمار المناطق المحررة من داعش الارهابي" ، مطالبة رئيس الوزراء المكلف بالتركيز على الاهتمام بملف المغيبين والمختطفين والكشف عن مصيرهم.