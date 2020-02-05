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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 12:35 م

لجنة نيابية تطالب رئيس الوزراء المكلف باشراك المرأة في الحكومة المؤقتة

محمد توفيق علاوي

طالبت لجنة المرأة وشؤون الاسرة  والطفولة النيابية ،  رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي باشراك المرأة في التشكيلة الحكوميـة المقبلة ومنحها استحقاقها الدستوري ، وعدم تهميشها كما فعلت الحكومة السابقة.

وقالت نائبة رئيس اللجنة انتصار الجبوري  في تصريح صحفي ، ان "  التشكيلة الحكومية المقبلة لابد ان تتضمن تمثيلا حقيقيا للمرأة والابتعاد عن نهج الحكومة السابقة التي اقصت المرأة بشكل كامل ".

واضافت ، ان " نجاح الحكومة يعتمد على برنامجها الحكومي "، مبينة ان " الفترة المقبلة تتطلب تهدئة  الاوضاع في البلد، وتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين والنهوض بالجانب الخدمي في عموم المحافظات ، فضلا عن ضمان عودة آمنة ومستقرة للنازحين، وتعويض المتضررين من الارهاب واعمار المناطق المحررة من داعش الارهابي" ، مطالبة  رئيس الوزراء المكلف بالتركيز على الاهتمام بملف المغيبين والمختطفين والكشف عن مصيرهم.

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