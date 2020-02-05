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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الأربعاء، 05 شباط 2020 12:30 م

عودة معركة تصفية نشطاء العراق.. تفجير يستهدف خيمة اعتصام الناشط علاء الركابي بالناصرية

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عادت معركة تصفية النشطاء والمتظاهرين في العراق، حيث استهدف تفجير خيمة اعتصام القيادي البارز في الاحتجاجات بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار علاء الركابي.

وقال نشطاء، إن عبوة صوتية انفجرت في وقت مبكر من صباح اليوم في ساحة الحبوبي للاعتصامات مما أدى إلى إصابة متظاهر على الأقل وحدث أضرار مادية جسيمة.

من جهتها قالت الشرطة في بيان اليوم انه "في الساعة الثانية عشر والنصف من صباح اليوم انفجرت عبوة صوتية قرب مفرزة الشهيد الصيدلاني مهند كامل بمدينة الناصرية تسببت بأضرار مادية دون وقوع أي خسائر بشرية".

توجهت دوريات ومفارز الشرطة قامت بواجباتها بالإضافة إلى الادلة الجنائية و مكافحة المتفجرات،  ومفارز من K9 لمتابعة التحقيق الموقعي، حسب بيان الشرطة.

ووجه قائد شرطة المحافظة أمرا بفتح تحقيق بالحادث وتعقب الفاعلين، داعيا المتظاهرين بمساعدة القوات الأمنية والتعاون من في إيصال المعلومة.

وبموازاة ذلك أحرق مجهولون ثلاث خيم للاعتصام في ساحة التحرير داخل "حديقة الأمة" وسط العاصمة بغداد بواسطة رميها بقنابل المولوتوف.

كما أفاد مصدر محلي بمحافظة النجف، اليوم الأربعاء، بأن مجاميع مسلحة تجوب شوارع منطقتي المزرعة والحيدرية في المحافظة.

وذكر المصدر، أن "عصابات مسلحة تم رصدها ضمن مناطق المزرعة والحيدرية في النجف هدفها سرقة السيارات والسطو على الدور".

وأضاف المصدر، أن "على المواطنين اخذ جانب الحيطة والحذر وإعطاء الموضوع اهمية قصوى، خاصة بعد تعرض مواطن الى حالة سطو على داره قرب معمل الاطارات في المنطقة المذكورة".

كما واصل المحتجون في مدنية الناصرية، اليوم الأربعاء، قطع جسري الزيتون والحضارات وسط المدينة، واغلاق اغلب الدوائر الحكومية.

وقال مصدر محلي، إن المحتجين في مدينة الناصرية يواصلون قطع جسر الحضارات وجسر الزيتون، مع فتح جميع شوارع المدينة.

وأشار إلى استمرار إغلاق أغلب الدوائر الحكومية.

ويأتي هذا، في محاولة للتصعيد، رفضا لرئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الذي كُلف يوم السبت الماضي.

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