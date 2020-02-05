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الأربعاء, 05 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 12:22 م

إصابة 4 أشخاص وجندي بكرات حديدية في أعمال عنف بساحة الوثبة

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 في ظل تصاعد العنف الدائر في العراق، أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن إصابة خمسة أشخاص بكرات حديدية.

و أكدت قيادة عمليات بغداد أن الإصابات حدثت في ساحة الوثبة بـ بغداد، ووفقا لبيان قيادة العمليات تعرض أحد منتسبي الفوج الثاني بحفظ القانون للإصابة بذات الطريقة.

وشددت القوات الأمنية على أنها مازالت ملتزمة بالتعليمات ولا يوجد أي احتكاك أو تماس مع المتظاهرين.

يأتي هذا بالتزامن مع الانتقادات الدولية ضد العنف في العراق، إذ جددت بعثة الأمم المتحدة في العراق من مطالبها بـ حماية حرية التعبير لجميع العراقيين دون خوف ضرورة، وأكدت البعثة في بيان سابق لها على  ضروة حماية المتظاهرين وحرية التعبير لهم دون خوف أو تهديد، وأضافت في بيانها: «التهديدات ضد أولئك الذين يعبرون عن آرائهم تقوض الزخم نحو تلبية مطالب الشعب الشرعية وإطالة الأزمة».

 وكانت شرطة بابل قد أعلنت في وقت سابق إرسال قوات أمنية إضافية لساحات التظاهر لحمايتها.

وكان أصحاب القبعات الزرقاء قد قاموا بالانتشار في ساحات التظاهر بدعوى تأمين المتظاهرين عند مداخل ومخارج المتظاهرين، فيما اتهمهم المتظاهرين باستهدافهم بالأسلحة، على الرغم من تعهد محمد علاوي رئيس الوزراء العراقي الجديد بحماية أمن وسلامة المتظاهرين.

ع د

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