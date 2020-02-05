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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 12:17 م

النزاهة : ضبط مسؤول كبير تلاعب في أضابير ضحايا الإرهاب بالأنبار

هيئة النزاهة

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن ضبط موظف  كبير في هيئة التقاعد الوطنية – فرع الأنبار؛ لقيامه بالتلاعب والتزوير في أضابير ضحايا الإرهاب.

وأشارت الدائرة، في معرض حديثها عن العملية، إلى أن “فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنية – فرع الأنبار تمكَّن من ضبط المتهم في قسم ضحايا الإرهاب في فرع هيئة التقاعد بالمحافظة، فضلاً عن ضبط إضبارة صرف تعويضات لأحد المصابين من ضحايا الإرهاب التي تمَّ التلاعب بها وتزويرها من قبل المتهم”.

وأوضحت أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيةٍ، وعرض الأوراق التحقيقيَّة على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الأنبار الذي قرَّر توقيف المتهم وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات”.

مما تجدر الإشارة إليه أن الهيئة أعلنت في الثاني من الشهر الجاري عن ضبط مخالفات وتلاعب في معاملات صرف تعويضات في مديرية الشهداء بمحافظة الأنبار.

ع د

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