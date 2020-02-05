نائب سابق : الكتل السياسية لن تتخلى عن استحقاقاتها ومحاصصتها وستضغط بكل قوتها على المكلف





استبعد عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود تخلي الكتل السياسية عن استحقاقاتها ومحاصصتها ،مبينا انها سوف تضغط بكل قوتها على رئيس الوزراء المكلف .



واوضح الصيهود في بيان صحفي اليوم :" ان على المتشائمين والمتفائلين بتكليف محمد توفيق علاوي ان يعرفوا ان هذا الرجل لن يختلف عن سابقه بادارة الدولة في مرحلتها الانتقالية ، فهو لايمتلك العصا السحرية التي يستطيع من خلالها وضع حلول ناجعة لكثير من الملفات المهمة والحساسة ".



واضاف انه :" لا يمكن لرئيس الوزراء المكلف معالجة ملفات الفساد المستشري و الخدمات البائسة و السكن والصحة والصناعة والتجارة والزراعة والاستثمار و البطالة وكذلك تحسين المستوى المعاشي ، فضلا عن الملفات الخارجية الضاغطة ، سيما وان الظروف الخارجية والداخلية التي تحيط به ذاتها التي احاطت بسابقه ، ان لم تكن اكثر تعقيدا ".



وتابع الصيهود :" ان الكتل السياسية كلها بدون استثناء ، لا اعتقد بانها ستتخلى عن استحقاقاتها المحاصصاتية وستستخدم كل الأساليب التي من شانها ان تضغط على المكلف بتشكيل الحكومة من اجل الحصول على مناصب وزارية.