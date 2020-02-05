نائب : لن نسمح باعادة استيزار اي وزير من حكومة عبد المهدي





اكد تحالف البناء ان الكتل والقوى السياسية المنضوية فيـه ، لن تسمح باعادة استيزار اي وزير من حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في الحكومة المقبلة.



وقال النائب عن التحالف احمد الكناني في تصريح صحفي ، ان " قوى سياسيـة تحاول اعادة استيزار بعض الوزراء من حكومة المستقيل عادل عبد المهدي في الحكومة المقبلة ، بحجة التوازن او غيره "، مشيرا الى ان " اغلب الكتل السياسية لتحالف البناء ومنها كتل تحالف الفتح ، لن تسمح بتمرير اي وزير سابق في حكومة محمد علاوي المؤقتة ".



واضاف :" ان هناك ترويجا من قبل بعض القوى السياسية ، بان الحكومة المقبلة هي من اختيار الكتل والقوى الشيعية ، وهذا ليس صحيحا "، مبينا ان " اختيارنا فقط رئيس الوزراء ، اما بقية الحكومة فهي تمثل المكونات العراقية ، وسيراعى في تشكيلها تمثيل كافة المكونات ".