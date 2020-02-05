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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 11:49 ص

الولايات المتحدة تنشر صاروخا نوويا جديدا على غواصات خفية تجوب المحيطات

صاروخ نووي

نشر الجيش الأمريكي، الثلاثاء، صاروخا طويل المدى مسلحا برأس نووي بقوة تدميرية منخفضة على متن غواصات خفية تجوب المحيطات، ما يعد إضافة جديدة لترسانته النووية.
ووصفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية الخطوة بالعلامة الفارقة في التاريخ العسكري للولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن الصاروخ الجديد نصب على متن غواصات طويلة المدى تعرف باسم "بومرز".
وتعد العملية أول إضافة كبيرة للترسانة النووية الاستراتيجية خلال العقود الأخيرة وخروجا عن سياسة إدارة أوباما بتخفيض الاعتماد على الأسلحة النووية سعيًا وراء عالم خالٍ منها.
واعتبرت وكالة "أسوشيتد برس" أن إضافة "W76-2" يتلاءم مع اهتمام الرئيس دونالد ترامب بتعزيز الترسانة النووية، على الرغم من عدم تعليقه على هذا السلاح.
وأكد روود أن الصاروخ ذا القوة المنخفضة مهم؛ لأن يمكنه اختراع الدفاع الجوي أكثر من طائرة مسلحة بأسلحة نووية.
ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أن القوة التدميرية لـ"W76-2" مصنفة سرية، لكن يقول خبراء إنها ربما تكون 5 أطنان، أو تقريبًا ثلث القوة التدميرية للقنبلة النووية "الفتى الصغير" التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما خلال الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية.

ع د

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