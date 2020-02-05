عبدالمهدي يبحث مع قائد القيادة المركزية للجيش الامريكي التعاون في مجال مكافحة الارهاب

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، مع الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية للجيش الامريكي التعاون في مجال مكافحة الارهاب.



واكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية علاقات الصداقة بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الارهاب والحرص على إبعاد العراق من ان يكون ساحة للصراع والعدوان على أي طرف كان ، مشيرا الى قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية بمايسهم بحفظ الأمن والاستقرار وتلبية المتطلبات والاحتياجات المتجددة للعراق وشعبه .



من جهته اعرب الجنرال مكنزي عن حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك ضد الارهاب ودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها وتعزيز أمن العراق واستقراره .