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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 11:44 ص

الحكيم يدين الاعتداء على المتظاهرين ويدعو الى حمايتهم

رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم

ادان رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم الاعتداء على المتظاهرين ، داعيا الى  حمايتهم.

وقال الحكيم  :" ان النتائج التي افرزتها التظاهرات الشعبية السلمية، جديرة بالتقدير والاشادة والاهتمام ..وهي تؤكد ان لا صوت يعلو فوق صوت الشعب وارادته ".

واضاف :"  نرى من الواجب مساندة التظاهرات السلمية وحماية المتظاهرين والحفاظ على عامل الضغط الشعبي حتى تحقيق كامل الاصلاحات المنشودة".

وتابع الحكيم :" اننا في الوقت الذي ندين فيه الاعتداء على المتظاهرين السلميين ، فاننا نحثهم على المزيد من التعاون مع القوات الامنية والحفاظ على سلمية حركتهم الاحتجاجية وصولا لتحقيق مطالبهم المشروعة ".

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