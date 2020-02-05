الحكيم يدين الاعتداء على المتظاهرين ويدعو الى حمايتهم

ادان رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم الاعتداء على المتظاهرين ، داعيا الى حمايتهم.



وقال الحكيم :" ان النتائج التي افرزتها التظاهرات الشعبية السلمية، جديرة بالتقدير والاشادة والاهتمام ..وهي تؤكد ان لا صوت يعلو فوق صوت الشعب وارادته ".



واضاف :" نرى من الواجب مساندة التظاهرات السلمية وحماية المتظاهرين والحفاظ على عامل الضغط الشعبي حتى تحقيق كامل الاصلاحات المنشودة".



وتابع الحكيم :" اننا في الوقت الذي ندين فيه الاعتداء على المتظاهرين السلميين ، فاننا نحثهم على المزيد من التعاون مع القوات الامنية والحفاظ على سلمية حركتهم الاحتجاجية وصولا لتحقيق مطالبهم المشروعة ".