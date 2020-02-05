برهم صالح يؤكد خلال لقائه قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي ضرورة تطوير علاقات الصداقة بين البلدين

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة تطوير علاقات الصداقة بين العراق والولايات المتحدة والتنسيق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب،



وشدد صالح خلال لقائه قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي على أن العراق لن يكون ساحة للصراع والتناحر الدولي و الإقليمي.



واكد السعي لبناء علاقات جيدة مع الجميع، مشيرا الى انه ليس لدى العراق مصلحة في الانجرار لصراعات جانبية.



من جانبه اكد ماكنزي حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك ضد الإرهاب ودعم قدرات القوات العراقية.