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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 01:20 ص

انفجار عبوة صوتية قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية.... واصابة مدني بجروح

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانفجار عبوة صوتية قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وقال المصدر في حديثه، إن "عبوة صوتية انفجرت مساء امس قرب ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية٠.

واضاف ان "الانفجار اسفر عن اصابة مدني بجروح".

 
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أخر تعديل: الأربعاء، 05 شباط 2020 01:28 ص
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