انفجار عبوة صوتية قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية.... واصابة مدني بجروح

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانفجار عبوة صوتية قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية. وقال المصدر في حديثه، إن "عبوة صوتية انفجرت مساء امس قرب ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية٠. واضاف ان "الانفجار اسفر عن اصابة مدني بجروح". Copy أخبار متعلقة عمليات بغداد: إصابة ضابط ومنتسب برمانة هجومية في تقاطع الخلاني اصابة ثلاثة مدنيين بينهم امرأة بنيران مسلحين وسط البصرة انفجار 4 عبوات ناسفة بكركوك حصيلة اليوم اصابة جنديين بجروح بانفجار منزل مفخخ في ديالى عاجل.. الشرطة الدنماركية: انفجار قرب مركز للشرطة في العاصمة كوبنهاجن بدون تسجيل ضحايا