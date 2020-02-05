تركيا تكشف عن رفع حجم التبادل مع العراق لـ16 مليار

أعلن السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري مع العراق لما يقارب الـ 16 مليار دولار.

وقال يلدز، عبر ثلاث تغريدات، على منصة تويتر، إن “حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق ارتفع من 13 مليار دولار امريكي لسنة 2018 إلى 15.8 مليار دولار أمريكي لسنة 2019”.

وأضاف: “تدريجيا، سنصل ونتخطى حجم التبادل التجاري القياسي البالغ 16.7 مليار دولار امريكي لسنة 2013”.

وبين أن “هدفنا هو حجم تبادل تجاري يبلغ 20 مليار دولار أمريكي.

وأشار الى أن “صادراتنا الى العراق سجلت سنة 2019 ارتفاعا بنسبة 7.8٪ مقارنة مع السنة السابقة وبلغت 9 مليار دولار أمريكي، مبينا أن “محافظاتنا العشرة الاوائل في التصدير إلى العراق هي (اسطنبول، غازي عنتاب، جوروم، ماردين، شيرناك، انقرة، اضنا، مرسين، قيصري، وقونيا)”.

وأكمل أن “وارداتنا من العراق ارتفعت سنة 2019 بنسبة 43.7٪ وبلغت 6.8 مليار دولار امريكي”، مبينا ان “النفط الخام في المرتبة الأولى ضمن هذه الواردات بمبلغ 4.2 مليار دولار امريكي”. وتابع “أما المنتج المثير للاهتمام فهو الجلد الذي استوردنا منها بقيمة ٦.٣ مليون دولار أمريكي، مضيفا “يجب علينا تنويع استيرادنا من العراق”.