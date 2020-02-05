الصحة العالمية تحذر من انتشار السرطان خلال 20 سنة

حذرت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء من ارتفاع حالات السرطان الى 60% خلال العقدين المقبلين، مبينة ان أكثر من 90% من البلدان مرتفعة الدخل تتوافر فيها خدمات علاج السرطان الشاملة.

وقالت المنظمة في تقرير لها ان استمرار الاتجاهات الحالية في معالجة امراض السرطان سيؤدي إلى زيادة بنسبة 60% خلال العقدين المقبلين “، مبينا ان “أكبر قدر من الزيادة ما يقدر بنحو 81% في الحالات الجديدة ستظهر في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تبلغ فيها معدلات البقاء على قيد الحياة أدنى مستوياتها".

وأضافت أن “سبب الزيادة يعود إلى أن معظم هذه البلدان اضطرت إلى تركيز مواردها الصحية المحدودة على محاربة الأمراض المعدية وتحسين صحة الأم والطفل، في حين أن الخدمات الصحية غير مجهزة للوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه”، مشيرة الى انه “في عام 2019 أفاد أكثر من 90% من البلدان مرتفعة الدخل بتوافر خدمات علاج السرطان الشاملة في نُظم الصحة العمومية في حين لم يُفد بذلك إلا أقل من 15% من البلدان المنخفضة الدخل”.