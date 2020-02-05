صالح يؤكد على ضرورة تطوير علاقات الصداقة بين العراق والولايات المتحدة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، ضرورة تطوير علاقات الصداقة بين العراق والولايات المتحدة، والتنسيق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وشدد صالح لدى لقائه،اليوم في بغداد، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي على أن “العراق لن يكون ساحة للصراع والتناحر الدولي و الإقليمي”.

وقال “أننا نسعى لبناء علاقات جيدة مع الجميع، وليس لدينا مصلحة في الأنجرار لصراعات جانبية”.

أشار بيان عن مكتب رئيس الجمهورية الى أن الجانبين تباحثا بشأن قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية، و التأكيد على أهمية احترام و تعزيز السيادة الوطنية للعراق و قراره الوطني المستقل وحماية أمنه واستقراره.

بدوره أكد قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك ضد الإرهاب ودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها وتعزيز أمن العراق واستقراره.