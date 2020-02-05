تيار الحكمه: يدعو لمساندة التظاهرات السلمية وحماية المتظاهرين والحفاظ على عامل الضغط الشعبي



دعا زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الثلاثاء، إلى مساندة التظاهرات السلمية وحماية المتظاهرين.



وقال الحكيم في تغريدة له على حسابه بتويتر، ان "النتائج التي افرزتها التظاهرات الشعبية السلمية، جديرة بالتقدير والاشادة والاهتمام وهي تؤكد ان لا صوت يعلو فوق صوت الشعب وارادته".



واضاف: "من هنا نرى من الواجب مساندة التظاهرات السلمية وحماية المتظاهرين والحفاظ على عامل الضغط الشعبي حتى تحقيق كامل الاصلاحات المنشودة، وإننا في الوقت الذي ندين فيه الاعتداء على المتظاهرين السلميين فإننا نحثهم على المزيد من التعاون مع القوات الأمنية والحفاظ على سلمية حركتهم الاحتجاجية وصولا لتحقيق مطالبهم المشروعة".