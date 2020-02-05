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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 05 شباط 2020 12:01 ص

موسكو تتمسك بسيادة العراق واستقلاله ووحدة

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بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ووكيل وزارة الخارجية العراقية عبد الكريم هاشم جملة من القضايا الإقليمية بينها الوضع في العراق وردّ الجامعة العربية على "صفقة القرن".
وقالت الخارجية الروسية في بيان صدر عقب اللقاء، إن بوغدانوف وهاشم "أجريا جلسة مشاورات مفصلة تبادلا خلالها الآراء حول القضايا الإقليمية مع التركيز على الوضع في العراق وحوله، في ظل تصاعد التوتر في العلاقات الإيرانية الأمريكية".
وأكد بوغدانوف تمسك موسكو بسيادة العراق واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه، مشددا على "أهمية تسوية الخلافات القائمة بالطرق السياسية الدبلوماسية وفي إطار حوار متكافئ وشامل يراعي مصالح جميع القوى السياسية والمكونات الإثنية في البلاد".
وعبر بوغدانوف عن أمل موسكو بنجاح الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في أسرع وقت.  
كما بحث الطرفان "آفاق تسوية الأزمة السورية استنادا إلى مبدأ احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".
وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود الهادفة إلى "التخلص النهائي من الوجود الإرهابي في المنطقة، لاسيما تنظيم داعش والمجموعات المرتبطة به".
وتطرقت المباحثات إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خاصة على خلفية "صفقة القرن" ورد جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
كما بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الروسية العراقية والتعاون ذي المنفعة المتبادلة في مجالي الطاقة والاستثمارات وعلى الصعيد الإنساني.
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