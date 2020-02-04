حفل تأبين للفنان الراحل علي الطائي بأميركا

نظمت نقابة الفنانين العراقيين الأمريكيين حفل تأبين للفنان المغترب الراحل علي الطائي.

وشارك في الحفل نخبة من الجالية العراقية من الفنانين والأدباء اضافة الى عائلة الراحل.

وقال الفنان أمير مشكور الذي نظم الحفل أن العراقيين في المهجر الأمريكي خسروا رمزا من رموز الفن، و إنسانا طيب القلب، أسهم في تأسيس نقابة الفنانين العراقيين الأمريكيين، وكان رمزا من رموز الثقافة العراقية.

وشكرت كوثر حسن زوجة الفنان الراحل في كلمتها نقابة الفنانين التي كانت حاضرة قرب الراحل وهو يعاني ويصارع المرض، واليوم تقيم حفلا تابينيا له.

وأشارت إلى أن الراحل كان محباً لكل الناس، ومعطاء، وذو وجه بشوش وكلام جميل يتكلم مع الصغير والكبير ويزرع الحب في كل مكان ، منوهة الى أنه منذ فقدان أبنه سنان واكبه الحزنن وعاني من الإصابة بمرض السرطان اللعين .

وأضافت “كان يوصيني ان لا ابلغ احد بهذا لأنه لا يريد ان يشعر اصحابه بالألم ويثير عواطفهم وبقي هكذا حتى رحل".