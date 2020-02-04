علاوي يبدأ محادثات تشكيل الحكومة

بدأ محمد توفيق علاوي حواراته مع الكتل السياسية بشأن تشكيل حكومته، فيما تظهر المؤشرات الأولية حصوله على ثقة مجلس النواب شريطة تقديمه مرشحين مستقلين للوزارات.

وقالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات المطفر، إن "المعلومات المتوافرة لدينا تفيد بان المكلف بتشكيل الحكومة بدأ بسلسلة لقاءات مع الكتل من اجل مناقشة كابينته".

وأضافت المظفر، أن "ائتلاف النصر سيكون جزءا من تلك الحوارات بالنظر لما يمتلكه من ثقل سياسي وشعبي".

وأوردت، أن "موقفنا من حكومة علاوي مرتبط بتحقيق تعهداته في تقديم مرشحين من اصحاب الكفاءات والابتعاد عن المحاصصة".

وأشارت المظفر إلى أن "كتلتنا في مجلس النواب ستساند علاوي اذا اوفى بوعوده ولم يقع تحت تأثير المحاصصة السياسية، و ستمارس الوسائل الدستورية بحقه اذا كرر الاليات السابقة في عملية اختيار الوزراء".