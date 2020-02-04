داوي: عودة القوات الكندية بشكل كامل في شمال العراق

أعلن قائد القوات الخاصة الكندية، بيتر داوي، عودة قواته للعمل بشكل كامل في شمال العراق، وذلك بعد أن تم تعليق جميع العمليات المشتركة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وقوات الأمن العراقية في أوائل كانون الثاني الماضي في أعقاب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وقال داوي، في تصريحات لتلفزيون محلي، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة الكندية عادت إلى العمل لمساعدة العراقيين على تعقب فلول عصابة داعش الإرهابية في الوقت الذي تدرك فيه تماما المناخ السياسي المحفوف بالمخاطر.

وأضاف أن قوات التحالف والقوات الكندية تسير بحذر، مؤكداً أنه من المهم بالنسبة للتحالف احترام رغبات الحكومة العراقية.

وقال المسؤول الكندي إن استئناف عمل القوات الخاصة في العراق يحدث بشكل متعمد لضمان توافقها مع تصورات الحكومة العراقية، مضيفا أن “تركيز مهمتنا على هزيمة داعش لم يتغير ويجب على الكنديين أن يدركوا ذلك”.