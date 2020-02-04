البارزاني يصدق على خطة إصلاحية إدارية ومالية

صدق رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، على قانون الإصلاح الخاص بعدد من الأمور الإدارية والمالية.

وذكر البارزاني في بيان، أنه صادق على القانون الذي أقره برلمان الإقليم في السادس عشر من الشهر الجاري، والخاص بعدد من الإصلاحات الإدارية المتعلقة بالرواتب والمخصصات والتقاعد والامتيازات، مبينا ان الخبراء والمتخصصين بحثوا جميع جوانب القانون بشكل موضوعي ودقيق قبل المصادقة عليه.

وأضاف البيان، أن رئيس الإقليم سيكلف الحكومة بإعداد قانون موحد للتقاعد في الإقليم، وتقديمه الى البرلمان، بما يحقق أسس ومعايير العدالة، ويطمئن مواطني الإقليم بشأن ضمان مستحقاتهم المالية في الوقت الحاضر والمستقبل.