عبد المهدي: يجب إبعاد العراق عن ساحة للصراع والعدوان

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية للجيش الامريكي ، واكد حرصه على إبعاد العراق عن الصراعات والاعتداءات .
واكد رئيس مجلس الوزراء ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي ، أهمية علاقات الصداقة بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والحرص على إبعاد العراق عن ان يكون ساحة للصراع والعدوان على أي طرف كان ، مشيرا الى قرار مجلس النواب انسحاب القوات الاجنبية بما يسهم بحفظ الامن والاستقرار وتلبية المتطلبات والاحتياجات المتجددة للعراق وشعبه .
من جهته أعرب الجنرال مكنزي عن حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك ضد الإرهابودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها وتعزيز امن العراق واستقراره .
واكد رئيس مجلس الوزراء ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي ، أهمية علاقات الصداقة بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والحرص على إبعاد العراق عن ان يكون ساحة للصراع والعدوان على أي طرف كان ، مشيرا الى قرار مجلس النواب انسحاب القوات الاجنبية بما يسهم بحفظ الامن والاستقرار وتلبية المتطلبات والاحتياجات المتجددة للعراق وشعبه .
من جهته أعرب الجنرال مكنزي عن حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك ضد الإرهابودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها وتعزيز امن العراق واستقراره .