عبد المهدي: يجب إبعاد العراق عن ساحة للصراع والعدوان

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، الجنرال كينيث ‏ماكنزي قائد القيادة المركزية للجيش الامريكي ، واكد حرصه على إبعاد العراق عن ‏الصراعات والاعتداءات .‏



واكد رئيس مجلس الوزراء ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي ، أهمية علاقات الصداقة ‏بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والحرص على إبعاد العراق عن ان ‏يكون ساحة للصراع والعدوان على أي طرف كان ، مشيرا الى قرار مجلس النواب ‏انسحاب القوات الاجنبية بما يسهم بحفظ الامن والاستقرار وتلبية المتطلبات ‏والاحتياجات المتجددة للعراق وشعبه . ‏



من جهته أعرب الجنرال مكنزي عن حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك ‏ضد الإرهابودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها وتعزيز امن العراق واستقراره ‏‏.