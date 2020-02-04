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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 شباط 2020 10:02 م

عبد المهدي: يجب إبعاد العراق عن ساحة للصراع والعدوان

رئيس الوزرء المكلف عادل عبدالمهدي
استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، الجنرال كينيث ‏ماكنزي قائد القيادة المركزية للجيش الامريكي ، واكد حرصه على إبعاد العراق عن ‏الصراعات والاعتداءات .‏

واكد رئيس مجلس الوزراء ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي ، أهمية علاقات الصداقة ‏بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والحرص على إبعاد العراق عن ان ‏يكون ساحة للصراع والعدوان على أي طرف كان ، مشيرا الى قرار مجلس النواب ‏انسحاب القوات الاجنبية بما يسهم بحفظ الامن والاستقرار وتلبية المتطلبات ‏والاحتياجات المتجددة للعراق وشعبه . ‏

من جهته أعرب الجنرال مكنزي عن حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك ‏ضد الإرهابودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها وتعزيز امن العراق واستقراره ‏‏.
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