وزير النقل يعلن عن اتفاقية برية بين العراق وسوريا

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية مشتركة للنقل البري بين العراق وسوريا.

وذكر بيان الوزارة، إنه “حصلت موافقة مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية”.

وأضاف أن “الاتفاقية تهدف الى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة وتحقيق المنافع المتبادلة بين البلدين في مجال النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع خصوصاً مجال النقل عبر الترانزيت المار في أراضي البلدين”.

وأوضح لعيبي، أن “هذه الاتفاقية لاتتعارض مع احكام الدستور والتشريعات حسب ما جاء في تدقيق مجلس الدولة لها كما تم الحصول على عدم ممانعة من إبرامها من قبل الوزارات المعنية بتنفيذها (الخارجية والدفاع)”