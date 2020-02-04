بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 05 شباط 2020
آخر الأخبار
"القبعات الزرقاء" تنسحب.. والمتظاهرون يستعيدون المطعم التركي خبير قانوني : وزير الشباب ارتكب جريمة بحق الكرة العراقية ! ذي قار تطلب اضافة مادة دراسية جديدة .. لهذا السبب ديالى تنجز حفر بئرها النفطي الاول .. منذ اكثر من نصف قرن خبير يدعو الى اعتماد مبدأ " الغاز مقابل البنى التحتية " مصرف الرافدين يقرر تحويل سلف الموظفين المحالين للتقاعد واستقطاعها من الراتب التقاعدي البرزنجي: تشكيل حزب سياسي للمتظاهرين فرصة لسحب البساط من الأحزاب الطائفية كردستان تحظر التدخين للسائقين والركاب داخل سيارات الأجرة الصغيرة والحافلات وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي "لويزا السينما المصرية والعربية" النزاهة تصدر أمراً باستقدام المدير العام لتربية نينوى السابق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 شباط 2020 09:54 م

وزير النقل يعلن عن اتفاقية برية بين العراق وسوريا

وزير النقل عبد الله لعيبي

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية مشتركة للنقل البري بين العراق وسوريا.

وذكر بيان الوزارة، إنه “حصلت موافقة مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية”.

وأضاف أن “الاتفاقية تهدف الى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة وتحقيق المنافع المتبادلة بين البلدين في مجال النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع خصوصاً مجال النقل عبر الترانزيت المار في أراضي البلدين”.

وأوضح لعيبي، أن “هذه الاتفاقية لاتتعارض مع احكام الدستور والتشريعات حسب ما جاء في تدقيق مجلس الدولة لها كما تم الحصول على عدم ممانعة من إبرامها من قبل الوزارات المعنية بتنفيذها (الخارجية والدفاع)”

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
arabstoday6021317011210Bogd

موسكو تتمسك بسيادة العراق واستقلاله ووحدة 05 شباط 2020 12:01 ص

EP6naUPWoAARa4I

مبعوث الأمم المتحدة: إرسال مسلحون مرتزقة إلى ليبيا خرق لقرارات مؤتمر برلين 04 شباط 2020 12:52 م

EP6naUPWoAARa4I

ووهان تحول الملاعب الرياضية إلى مستشفيات مؤقتة لعلاج المصابين بكورونا 04 شباط 2020 12:38 م

images

أوكرانيا تنشر “تسجيلا مسربا” يكشف الفضيحة الإيرانية بإسقاط الطائرة 04 شباط 2020 11:12 ص

كورونا

الصحة العالمية تزود عشر دول في الشرق الأوسط بأدوات الكشف عن 'كورونا' 02 شباط 2020 10:23 م

مسيح

صحيفة بريطانية تحذر: العراق قد يخلو تماماً من المسيحيين 02 شباط 2020 01:37 م

كورونا

بسبب كورونا.. روسيا تفرض تأشيرات على السياح الصينيين 02 شباط 2020 12:51 ص

خارجية أمريكا

مسؤول أمريكي: انتشار "كورونا" سيساعد على خلق فرص العمل بالولايات المتحدة 01 شباط 2020 08:10 م

التعليقات