الصدر : يدعو إلى دعم "الثورة" بأعداد حاشدة.... ليقوى عودها ويشتد ساعدها ضد الفاسدين

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، إلى دعم "الثورة" بأعداد حاشدة.



وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر"، "تحية إجلال وإكبار وإكرام لمتظاهري تشرين ولكل محبي الإصلاح ممن تعاونوا على إرجاع الدراسة والعلم والتعليم ليستتب الأمن والأمان".



وأضاف :"لذا صار من الضروري دعم الثورة بأعداد حاشدة ليقوى عودها ويشتد ساعدها ضد الفاسدين ويحفظ سلميتها وهيبتها".











