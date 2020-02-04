الداخلية تعزز تأمينات المنشآت التعليمية

قال وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الثلاثاء، أنه أصدر أوامر لتعزيز القوات الأمنية المكلفة بحماية المنشآت لتأمين انسيابية العملية التعليمية.

وذكر بيان الوزارة، إن” وزير الداخلية استقبل، اليوم،ء رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا والوفد المرافق له، لبحث الإجراءات الأمنية المتبعة من أجل توفير الحماية اللازمة للمؤسسات الحكومية بصورة عامة والمدارس والجامعات بصورة خاصة.

وأشار وزير الداخلية إلى “أهمية التعاون ما بين المتظاهرين والقوات الأمنية من أجل إبعاد كل من يريد التعدي على الممتلكات العامة والخاصة”.