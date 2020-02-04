نائب يحذر من السماح بنصب منظومة ’’باتريوت’’ الأمريكية

حذر أحمد الكناني، النائب عن كتلة “صادقون” النيابية، الثلاثاء (4 شباط 2020) من خطوة أمريكية، رأى أن من شأنها أن تقود البلاد الى “مشاكل كبيرة”، على حد تعبيره.



وقال الكناني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “الجانب الامريكي يحاول المماطلة والتسويف وعدم الامتثال لقرار البرلمان بخروج قواته خارج العراق من خلال الحديث عن نيته نصب منظومة باتريوت في بعض القواعد العسكرية داخل البلاد”، لافتا الى أن “نصب المنظومة سيؤدي إلى مشاكل كبيرة”.



وأضاف الكناني، أن “القوى السياسية العراقية داعمة للحل السياسي والدبلوماسي في اخراج القوات الاجنبية ومنها الامريكية ونصب منظومة باتريوت سيعقد المشهد خاصة وان من اهم مهام الحكومة الجديدة هو اخراج كل القوات الأجنبية”، مبينا أن “الحديث عن نصب المنظومة من قبل الجانب الامريكي يعطي إشارة بأنه لا ينوي الخروج من العراق وهذا امر سيزيد من تعقيد الموقف”.



وتابع، أن “نصب المنظومة مرفوض جملة وتفصيلا”.



وكان مساعد وزير الدفاع الاميركي، جوناثن هوفمان، قال الاثنين (03 شباط 2020)، إن بلاده ما تزال تواصل البحث مع بغداد لبحث كيفية توفير اساليب تسمح برد اية تهديدات ايرانية حسب قوله.