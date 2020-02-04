تعرف على الرسالة التي كان يحملها سليماني قبل اغتياله

كشف السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني كان يحمل رسالة قبل اغتياله الشهر الماضي بغارة أمريكية في العراق.

وقال مسجدي إن سليماني جاء إلى العراق لإيصال رسالة تتضمن موقف طهران من مبادرة العراق"، لافتاً إلى أن مضمون الرسالة كان "ترحيب طهران بدور العراق الساعي لحلحة القضايا العالقة بين إيران والسعودية وقضايا المنطقة".

ولفت السفير الإيراني الى أن "الحكومة العراقية لعبت دورا بناء في المنطقة وطهران ترحب بأي جهد لخفض التوتر".

وأضاف أن "الرسالة كانت تتضمن رؤية إيران في محاربة الإرهاب ونشر السلام والأمان والمحبة وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".

وأشار مسجدي إلى "رغبة بلاده بتسوية الخلافات والتحديات بين إيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا "ترحيب إيران بأي جهد لحل تلك المشكلات سواء من العراق أو أي دولة أخرى في المنطقة".

واستشهد سليماني مع نائب قائد الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، بغارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد يوم الثالث من يناير الماضي، وقد ردت طهران بقصف قاعدتي عين الأسد وحرير الأمريكيتين في العراق.