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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 شباط 2020 08:23 م

مجلس الوزراء يقر عدد من القرارات الهامة

مجلس الوزراء

 عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء ٤ شباط ٢٠٢٠ ، وناقش عددا من القضايا واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ، حيث بحث المجلس أوضاع الطلبة العراقيين وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية والإجراءات الاحترازية المتخذة لتأمين نقلهم والتأكد التام من سلامتهم الصحية ، واطلع على عمل اللجنة المختصة المشكلة برئاسة وزير الصحة حول هذا الموضوع .

ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية السيد فؤاد حسين ، على قيام وزارة المالية / الهيئة العامة للمناطق الحرة بإنهاء العقد الاستثماري المبرم بتأريخ 13/7/2013 على وفق قرار مجلس الوزراء: (257 لسنة 2015) مع شركة مركز البصرة للنفط والغاز الدولي ( BIOGH ) لتطوير المنطقة الحرة رضائياً ، شرط تنازل الشركة المذكورة آنفًا عن الدعاوى كافة وحقوقها القانونية جراء إنهاء العقد، وإرجاع مبلغ التأمينات إلى الشركة المذكورة آنفا .

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل الكلفة الكلية لمشروع إنشاء جسر مشاة ثابت في منطقة الكريعات لتصبح بمبلغ مقداره (20310000000) دينار ، فقط عشرون مليارا وثلاثمائة وعشرة ملايين دينار، بدلا عن الكلفة المثبتة في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء: (240 لسنة 2019) .

وتمت الموافقة على اعتبار رئيس الحكومة المحلية لمدينة سامراء نائبا لرئيس اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (67) لسنة 2019 ويحل محل رئيس اللجنة عند غيابه، وللجنة تخويل رئيسها او النائب المذكور آنفاً الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام المحدودة قانوناً.

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