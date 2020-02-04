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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 شباط 2020 07:52 م

بطلقات نارية.. حسين الكعبي يتهم القبعات الزرقاء بالاعتداء عليه

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اتهم الناشط المدني حسين الكعبي "أصحاب القبعات الزرقاء" الموالين لمقتدى الصدر بتنفيذ اعتداءين عليه الأول بالضرب المبرح عند الساعة 3:30 بتوقيت بغداد، والثاني بعد نشره فيديو يتحدث فيه عن الاعتداء الأول، حيث تعرض لطلقات نارية أصابت منزله، وبين الاعتداءين ساعات فقط.
وفي الفيديو، أوضح الناشط الاعتداء على منزله، حيث ظهرت الأماكن التي طالتها الطلقات النارية في المنزل. وكشف الناشط عن وصوله تهديدات بعد انتشار المقاطع.
يشار إلى أن عناصر من "القبعات الزرق" كانوا هاجموا بعض المعتصمين داخل خيامهم، قرب ساحة التحرير، وسط بغداد، الاثنين، ما أدى إلى إصابة عدد من الجرحى.
يذكر أن معظم المتظاهرين العراقيين الشباب جددوا خلال اليومين الماضيين رفضهم تكليف محمد علاوي تشكيل حكومة جديدة، باعتباره قريباً جداً من النخبة الحاكمة، في حين رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتكليفه السبت، داعياً المتظاهرين إلى وقف قطع الطرقات والجسور.
وطالب الصدر تزامناً مع خروج المئات من المتظاهرين العراقيين، الأحد والاثنين، في مدن عدة تعبيراً عن رفضهم تكليف علاوي، القوات الأمنية بمنع كل من يحاول قطع الطرقات في العراق، داعياً أيضاً وزارة التربية لمعاقبة من يعرقل الدوام المدرسي.
في المقابل، اعتبر المحتجون رسالة الصدر ودعمه لعلاوي "خيانة"، وهتفوا في ساحة الطيران وسط بغداد "مرفوض بأمر الشعب لا تغرد إنت بكيفك"، وأخرى "ثورة شبابية ما حد قادها".
يشار إلى أن العراق يعيش منذ الأول من أكتوبر 2019، احتجاجات حاشدة تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة وتسمية رئيس وزراء مستقل ومحاربة الفساد وملاحقة المسؤولين عن إراقة دماء المتظاهرين.

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