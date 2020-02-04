بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 04 شباط 2020
آخر الأخبار
"القبعات الزرقاء" تنسحب.. والمتظاهرون يستعيدون المطعم التركي خبير قانوني : وزير الشباب ارتكب جريمة بحق الكرة العراقية ! ذي قار تطلب اضافة مادة دراسية جديدة .. لهذا السبب ديالى تنجز حفر بئرها النفطي الاول .. منذ اكثر من نصف قرن خبير يدعو الى اعتماد مبدأ " الغاز مقابل البنى التحتية " مصرف الرافدين يقرر تحويل سلف الموظفين المحالين للتقاعد واستقطاعها من الراتب التقاعدي البرزنجي: تشكيل حزب سياسي للمتظاهرين فرصة لسحب البساط من الأحزاب الطائفية كردستان تحظر التدخين للسائقين والركاب داخل سيارات الأجرة الصغيرة والحافلات وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي "لويزا السينما المصرية والعربية" النزاهة تصدر أمراً باستقدام المدير العام لتربية نينوى السابق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 04 شباط 2020 06:54 م

بسبب كورونا.. بدء عودة الطلاب من ووهان الصينية

20202418456744R5
أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، أن الطلبة العراقيين في ووهان الصينية باتوا في طريقهم إلى بغداد، بعد أن تم إجلاؤهم من بؤرة انتشار فيروس كورونا الخطيرة.

وقال الوزير العراقي في تغريدة على تويتر: إن "طلابنا وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية في طريقهم الآن إلى المطار، ونقدم شكرنا للسفير والقنصل في بكين على جهودهم".

وكان عراقيون عالقون في مدينة ووهان الصينية طالبوا السلطات في بغداد بإجلائهم من بؤرة فيروس كورونا المستجد، حيث يعيشون ظروفاً صعبة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
قاسم سليماني

تعرف على الرسالة التي كان يحملها سليماني قبل اغتياله 04 شباط 2020 08:28 م

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يقر عدد من القرارات الهامة 04 شباط 2020 08:23 م

ملعب كربلاء

خبير قانوني : وزير الشباب ارتكب جريمة بحق الكرة العراقية ! 04 شباط 2020 06:50 م

مدارس العراق

ذي قار تطلب اضافة مادة دراسية جديدة .. لهذا السبب 04 شباط 2020 06:46 م

بئر نفطي

ديالى تنجز حفر بئرها النفطي الاول .. منذ اكثر من نصف قرن 04 شباط 2020 06:41 م

العراق

خبير يدعو الى اعتماد مبدأ " الغاز مقابل البنى التحتية " 04 شباط 2020 06:30 م

مصرف الرافدين

مصرف الرافدين يقرر تحويل سلف الموظفين المحالين للتقاعد واستقطاعها من الراتب التقاعدي 04 شباط 2020 06:27 م

كردستان

كردستان تحظر التدخين للسائقين والركاب داخل سيارات الأجرة الصغيرة والحافلات 04 شباط 2020 06:22 م

التعليقات