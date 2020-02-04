بسبب كورونا.. بدء عودة الطلاب من ووهان الصينية

أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، أن الطلبة العراقيين في ووهان الصينية باتوا في طريقهم إلى بغداد، بعد أن تم إجلاؤهم من بؤرة انتشار فيروس كورونا الخطيرة.



وقال الوزير العراقي في تغريدة على تويتر: إن "طلابنا وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية في طريقهم الآن إلى المطار، ونقدم شكرنا للسفير والقنصل في بكين على جهودهم".



وكان عراقيون عالقون في مدينة ووهان الصينية طالبوا السلطات في بغداد بإجلائهم من بؤرة فيروس كورونا المستجد، حيث يعيشون ظروفاً صعبة.