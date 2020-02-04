خبير قانوني : وزير الشباب ارتكب جريمة بحق الكرة العراقية !



حذر الخبير القانوني المحامي السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم، نزار احمد، من عودة الحظر على الملاعب العراقية بعد نقل مباريات الشرطة في دوري ابطال اسيا من كربلاء الى اربيل بطلب من وزير الشباب والرياضة احمد رياض.



وقال احمد في تصريح صحفي :" ان وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، ارتكب جريمة بحق مستقبل الكرة العراقية عندما طلب من نادي الشرطة والاتحاد العراقي لكرة القدم تقديم طلب الى الاتحاد الاسيوي لنقل مباريات نادي الشرطة في دوري ابطال اسيا من كربلاء الى اربيل ".



واوضح :" ان هذا الامر يمثل اعترافاً رسمياً بعدم توفر الجوانب الامنية لاستضافة المباريات الرسمية في ملاعب الوسط والجنوب ، وبهذا الاجراء فانه اعاد وكرس الحظر الدولي على ملاعب الوسط والجنوب ،واعادنا الى حقبة ما قبل رفع الحظر واجهض كليا جميع الجهود والمكاسب التي حصلت عليها الكرة العراقية خلال الاعوام الثلاثة الماضية بخصوص موضوع رفع الحظر".



ف.ا