كتلة الحكمة البرلمانية : ندعم اجراء انتخابات مبكرة



أكد النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية أسعد ياسين المرشدي، الثلاثاء، دعم إجراء انتخابات مبكرة بحال توفرت الظروف والشروط الفنية اللازمة لاجراءها وتحقيق الاهداف المرجوة منها.



وقال المرشدي في حديثه، :"لدينا دراسة اشارت بحسب تأكيد العديد من الخبراء الى ان اجراء الانتخابات سيستغرق وقت طويلا"، مبينا اننا "ندعم اجراء انتخابات مبكرة بحال كانت هنالك امكانية فنية وليس سياسية لاجراءها من خلال اصحاب الاختصاص في مفوضية الانتخابات وفريق الامم المتحدة العاملين مع المفوضية"



واضاف المرشدي، اننا "ندعم الرأي الفني لضمان نجاح الانتخابات وتحقيق الاهداف المرجوة منها من خلال ضمان ان تكون نزيهة وان يتم التحضير لها بشكل جيد"، لافتا الى ان "الامور الفنية لاجراء انتخابات مبكرة بحال كانت ممكنة وفق رؤية اصحاب الاختصاص والمعنيين بالامر فاننا سنكون من الداعمين لها، اما دون ذلك فلا نعتقد بان رئيس الوزراء او المفوضية سيمضون باجراء انتخابات مبكرة".







