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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 شباط 2020 06:41 م

ديالى تنجز حفر بئرها النفطي الاول .. منذ اكثر من نصف قرن

بئر نفطي
صورة ارشيفة

اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، عن اكمال حفر البئر الاستكشافي الاول للنفط الخام شرقي المحافظة.

وقال مازن اكرم مدير ناحية قزانية (97كم شرق بعقوبة) في تصريح صحفي :"  ان  شركة  صينية اكملت  حفر البئر الاستكشافي الاول للنفط الخام في اطراف قزانية ، ضمن الرقعة الاستكشافية الثامنة الممتدة بين ديالى وواسط ".

واضاف اكرم :" ان  حفر البئر هو الاول من نوعه في ديالى منذ اكثر من نصف قرن ،وهو بداية ايجابية لاستثمار الثروات الطبيعية في المحافظة ، خاصة الابار النفطية ، ما يجعلها امام لحظة تاريخية مهمة ، نظرا للامال الكبيرة في تغيير واقع الحياة ،خاصة البعد الاقتصادي ".

وكانت وزارة النفط احالت الرقعة الاستكشافية الثامنة الممتدة بين ديالى وواسط الى شركات اجنبية للتنقيب والعثور على الابار النفطية.

ف.ا
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