مسجدي: إيران تريد حل الخلافات مع السعودية والإمارات

قال السفير الإيراني في العراق لوكالة الأنباء العراقية الرسمية في مقابلة نشرت الثلاثاء 02/04 إن إيران تريد حل الخلافات مع السعودية والإمارات بأسرع ما يمكن.



ونسبت الوكالة إلى السفير إيرج مسجدي قوله إن القائد العسكري قاسم سليماني، الذي قتل بضربة من طائرة أمريكية مسيرة في مطار بغداد الشهر الماضي، كان يحمل رسالة تحدد موقف إيران من التقارب المحتمل مع السعودية.

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