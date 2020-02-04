خبير يدعو الى اعتماد مبدأ " الغاز مقابل البنى التحتية "



رأى الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان العراق امام فرصة استثمارية ثمينة بامكانه استغلالها لانعاش بنيته التحتية، لافتا الى :" ان بالامكان استغلال الفائض من الغاز في جلب الشركات العملاقة لاعمار العراق ".



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان العراق يمتلك الكثير من حقول الغاز التي تغطي حاجته ويبقى منها فائض عن الحاجة، خاصة اذا ماعلمنا ان للعراق حقول الرميلة الشمالية وبابا كركر والاحدب والزبير والقرنة وعكاس والقرنة ومجنون ، اضافة الى حقل بدرة ".



واضاف :" ان الحقول المتوفرة في العراق لانتاج الغاز ، يمكن استغلالها وابرام مذكرات تفاهم استثمارية مع دول اوروبا ، التي تعد الاكثر احتياجا للغاز ، من اجل تنفيذ المشاريع المهمة الخاصة بالبنى التحتية في العراق ، بموجب تسليم كميات متفق عليها من الغاز بدل المال النقدي ".



ف.ا