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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 شباط 2020 06:30 م

خبير يدعو الى اعتماد مبدأ " الغاز مقابل البنى التحتية "

العراق

رأى الخبير الاقتصادي وسام التميمي،  ان العراق امام فرصة استثمارية ثمينة بامكانه استغلالها لانعاش بنيته التحتية، لافتا الى :" ان بالامكان استغلال الفائض من الغاز في جلب الشركات العملاقة لاعمار العراق ".

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان  العراق يمتلك الكثير من حقول الغاز التي تغطي حاجته ويبقى منها فائض عن الحاجة، خاصة اذا ماعلمنا ان للعراق حقول الرميلة الشمالية وبابا كركر والاحدب والزبير والقرنة وعكاس والقرنة ومجنون ، اضافة الى حقل بدرة ".

واضاف :"  ان  الحقول المتوفرة في العراق لانتاج الغاز ، يمكن  استغلالها وابرام مذكرات تفاهم استثمارية مع دول اوروبا ، التي تعد الاكثر احتياجا للغاز ، من اجل تنفيذ المشاريع المهمة الخاصة بالبنى التحتية في العراق ، بموجب تسليم كميات متفق عليها من الغاز بدل المال النقدي ".

ف.ا
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أخر تعديل: الثلاثاء، 04 شباط 2020 06:39 م
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