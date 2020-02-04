مصرف الرافدين يقرر تحويل سلف الموظفين المحالين للتقاعد واستقطاعها من الراتب التقاعدي





اعلن مصرف الرافدين عن تحويل الالتزامات المالية الخاصة بالسلف الشخصية الالكترونية للموظفين المحالين الى التقاعد ليتم استقطاعها من الراتب التقاعدي وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية.



وقال في بيان اليوم ان "المصرف قام بتحويل الاقساط الشهرية للسلف الالكترونية على الراتب التقاعدي حيث يتم استمرار الاستقطاع الشهري من الراتب التقاعدي للموظف الذي يتم إحالته على التقاعد وفق آليات الكترونية تحدد بالتعاون مع هيئة التقاعد العامة ".



و اوضح البيان ان ,المصرف اقترح على الموظف المحال للتقاعد انه في حال تسديد كامل مبلغ السلفة فانه سيعفى من الفائدة المتبقية عدا شهر واحد".



ف.ا