بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 04 شباط 2020
آخر الأخبار
"القبعات الزرقاء" تنسحب.. والمتظاهرون يستعيدون المطعم التركي خبير قانوني : وزير الشباب ارتكب جريمة بحق الكرة العراقية ! ذي قار تطلب اضافة مادة دراسية جديدة .. لهذا السبب ديالى تنجز حفر بئرها النفطي الاول .. منذ اكثر من نصف قرن خبير يدعو الى اعتماد مبدأ " الغاز مقابل البنى التحتية " مصرف الرافدين يقرر تحويل سلف الموظفين المحالين للتقاعد واستقطاعها من الراتب التقاعدي البرزنجي: تشكيل حزب سياسي للمتظاهرين فرصة لسحب البساط من الأحزاب الطائفية كردستان تحظر التدخين للسائقين والركاب داخل سيارات الأجرة الصغيرة والحافلات وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي "لويزا السينما المصرية والعربية" النزاهة تصدر أمراً باستقدام المدير العام لتربية نينوى السابق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 04 شباط 2020 06:25 م

البرزنجي: تشكيل حزب سياسي للمتظاهرين فرصة لسحب البساط من الأحزاب الطائفية

تظاهرات العراق

أكدت الناشطة في ساحات التظاهر ريا البرزنجي، أن تشكيل حزب سياسي للمتظاهرين يعد فرصة لسحب البساط من الأحزاب الطائفية.

وأعربت البرزنجي في تدوينة على صفحتها فيسبوك، عن "تأييدها لفكرة تشكيل حزب وطني شامل عابر للطائفية والقومية.

واضافت أن "هذا الحزب سيمهد الطريق لخروج مجموعة جديدة من المرشحين الأكْفاء لمناصب قيادية في الانتخابات الجديدة وفرصة لسحب البساط من الأحزاب الطائفية وإنهاء المحاصصة".

ودعت البرزنجي إلى "البدء بالتفكير بكيفية العمل على تقوية فرص المرشحين الجدد من خارج المنظومة الفاسدة وهكذا تتم هزيمتهم بالصناديق الانتخابية إلى غير عودة حتى وإن حاولوا التزوير".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
القبعات

مظهر: أصحاب القبعات الزرق مكانهم السجون 04 شباط 2020 04:31 م

بهاء الاعرجي

بهاء الأعرجي : القيادات السياسية تفسر خطب المرجعية حسب مصالحها 01 شباط 2020 02:32 ص

34FD0146-B890-4FEC-8336-8A9E11CE5997-780x405-1

الناصري يشن هجوما عنيفا على أحزاب السلطة : ألا يخجل من ورَّط العراق بعادل عبد المهدي أن يصر الآن على أن يكون الاختيار الجديد منهم 31 كانون الثاني 2020 01:11 م

أسعد الناصري

الناصري لأحزب السلطة الحاكمة: من أي البشر أنتم يا عبيد إيران؟! 31 كانون الثاني 2020 12:47 م

فائق-شيخ-علي

الشيخ علي يحذر المتظاهرين من "قبر الميليشيات" لها بقبول مرشح الكتل السياسية 29 كانون الثاني 2020 12:44 م

ترامب وروحاني

ترامب يرفض عرضا ايرانيا للتفاوض 26 كانون الثاني 2020 01:09 م

بهاء الاعرجي

الاعرجي يكشف عن تحرك تحالفٌ سياسيٌّ لترشيح شخصية ضعيفة لمنصب رئيس الوزراء 26 كانون الثاني 2020 12:43 م

أحمد الجبوري

نائب يطالب القوات الأمنية بعدم التورط بجرائم القتل: هذه الحكومة زائلة 26 كانون الثاني 2020 11:51 ص

التعليقات