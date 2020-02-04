البرزنجي: تشكيل حزب سياسي للمتظاهرين فرصة لسحب البساط من الأحزاب الطائفية

أكدت الناشطة في ساحات التظاهر ريا البرزنجي، أن تشكيل حزب سياسي للمتظاهرين يعد فرصة لسحب البساط من الأحزاب الطائفية.

وأعربت البرزنجي في تدوينة على صفحتها فيسبوك، عن "تأييدها لفكرة تشكيل حزب وطني شامل عابر للطائفية والقومية.

واضافت أن "هذا الحزب سيمهد الطريق لخروج مجموعة جديدة من المرشحين الأكْفاء لمناصب قيادية في الانتخابات الجديدة وفرصة لسحب البساط من الأحزاب الطائفية وإنهاء المحاصصة".

ودعت البرزنجي إلى "البدء بالتفكير بكيفية العمل على تقوية فرص المرشحين الجدد من خارج المنظومة الفاسدة وهكذا تتم هزيمتهم بالصناديق الانتخابية إلى غير عودة حتى وإن حاولوا التزوير".