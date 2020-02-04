بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 04 شباط 2020
آخر الأخبار
"القبعات الزرقاء" تنسحب.. والمتظاهرون يستعيدون المطعم التركي خبير قانوني : وزير الشباب ارتكب جريمة بحق الكرة العراقية ! ذي قار تطلب اضافة مادة دراسية جديدة .. لهذا السبب ديالى تنجز حفر بئرها النفطي الاول .. منذ اكثر من نصف قرن خبير يدعو الى اعتماد مبدأ " الغاز مقابل البنى التحتية " مصرف الرافدين يقرر تحويل سلف الموظفين المحالين للتقاعد واستقطاعها من الراتب التقاعدي البرزنجي: تشكيل حزب سياسي للمتظاهرين فرصة لسحب البساط من الأحزاب الطائفية كردستان تحظر التدخين للسائقين والركاب داخل سيارات الأجرة الصغيرة والحافلات وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي "لويزا السينما المصرية والعربية" النزاهة تصدر أمراً باستقدام المدير العام لتربية نينوى السابق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 شباط 2020 06:22 م

كردستان تحظر التدخين للسائقين والركاب داخل سيارات الأجرة الصغيرة والحافلات

كردستان


أصدرت وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كردستان، قانونا جديدا لحظر التدخين بالنسبة للسائقين والركاب داخل سيارات الأجرة الصغيرة والحافلات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "قانوني حظر التدخين وتشغيل الراديو دون إذن الراكب داخل سيارات وحافلات الأجرة دخل حيز التنفيذ اعتباراً من إصدار القرار.

وأضافت أن فرض القرار سيتولاه رجال المرور وشرطة البلديات على يتم إيداع الغرامات المالية في حزينة حكومة إقليم كردستان.

ويشمل القانون الأول، وفقا للبيان، "حظر التدخين في جميع سيارات الأجرة والحافلات للسائقين والركاب على السواء، بينما يتعلق الثاني بالراديو داخل السيارة.

ووفقًا للقانون الجديد، فانه يجب إيقاف تشغيل جميع أجهزة الراديو أو أي أجهزة سمعية أخرى ويحظر تشغيلها إلا بموافقة الراكب.

وتضمن القرار فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار على من يخالفه، حسبما أفادت مديريات المرور في الإقليم.

وقال وزير النقل والمواصلات آنو عبدوكا في تصريح صحفي ستكون هناك عقوبة قاسية تُنفَّذ ضد من ينتهكون هذه القوانين.

ف.ا
أخبار متعلقة
أخر تعديل: الثلاثاء، 04 شباط 2020 06:39 م
إقرأ ايضا
قاسم سليماني

تعرف على الرسالة التي كان يحملها سليماني قبل اغتياله 04 شباط 2020 08:28 م

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يقر عدد من القرارات الهامة 04 شباط 2020 08:23 م

20202418456744R5

بسبب كورونا.. بدء عودة الطلاب من ووهان الصينية 04 شباط 2020 06:54 م

ملعب كربلاء

خبير قانوني : وزير الشباب ارتكب جريمة بحق الكرة العراقية ! 04 شباط 2020 06:50 م

مدارس العراق

ذي قار تطلب اضافة مادة دراسية جديدة .. لهذا السبب 04 شباط 2020 06:46 م

بئر نفطي

ديالى تنجز حفر بئرها النفطي الاول .. منذ اكثر من نصف قرن 04 شباط 2020 06:41 م

العراق

خبير يدعو الى اعتماد مبدأ " الغاز مقابل البنى التحتية " 04 شباط 2020 06:30 م

مصرف الرافدين

مصرف الرافدين يقرر تحويل سلف الموظفين المحالين للتقاعد واستقطاعها من الراتب التقاعدي 04 شباط 2020 06:27 م

التعليقات