كردستان تحظر التدخين للسائقين والركاب داخل سيارات الأجرة الصغيرة والحافلات





أصدرت وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كردستان، قانونا جديدا لحظر التدخين بالنسبة للسائقين والركاب داخل سيارات الأجرة الصغيرة والحافلات.



وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "قانوني حظر التدخين وتشغيل الراديو دون إذن الراكب داخل سيارات وحافلات الأجرة دخل حيز التنفيذ اعتباراً من إصدار القرار.



وأضافت أن فرض القرار سيتولاه رجال المرور وشرطة البلديات على يتم إيداع الغرامات المالية في حزينة حكومة إقليم كردستان.



ويشمل القانون الأول، وفقا للبيان، "حظر التدخين في جميع سيارات الأجرة والحافلات للسائقين والركاب على السواء، بينما يتعلق الثاني بالراديو داخل السيارة.



ووفقًا للقانون الجديد، فانه يجب إيقاف تشغيل جميع أجهزة الراديو أو أي أجهزة سمعية أخرى ويحظر تشغيلها إلا بموافقة الراكب.



وتضمن القرار فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار على من يخالفه، حسبما أفادت مديريات المرور في الإقليم.



وقال وزير النقل والمواصلات آنو عبدوكا في تصريح صحفي ستكون هناك عقوبة قاسية تُنفَّذ ضد من ينتهكون هذه القوانين.



ف.ا