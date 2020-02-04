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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 شباط 2020 06:09 م

ديالى تشهد عودة أكثر من 200 أسرة النازحة للمحافظة

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أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء (04 شباط 2002)، حصيلة ملف العودة لنازحي قرى الوقف شمال شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة (30كم شمال شرق بعقوبة) عبد الله احمد في حديثه ، ان "حصيلة العودة لنازحي قرى الوقف شرقي ابي صيدا بلغت أكثر من 200 اسرة بعد مرور نحو اسبوعين على انطلاقها، والاعداد في تزايد مستمر خاصة مع بدء عطلة نصف السنة الدراسية".

واضاف، ان" خطة العودة ستشمل قرى جديدة في الوقف ومنها الكبة وجلبي وابو خنازير بعد اكمال الدعم الخدمي والاجراءات الأمنية"، لافتا الى ان "الوقف في حالة استقرار نسبي الامر الذي اعطى دفعة قوية لملف العودة".

واشار مدير ناحية ابي صيدا وكالة إلى ان" نزاعات ابي صيدا العشائرية في طريقها للحسم خاصة بعد اقامة سلسلة اجتماعات مهمة مع زعماء العشائر والقيادات الامنية من اجل الوصول الى حلول تسهم في دعم السلم الاهالي ومنع حصول اي اشكالات تنعكس سلبا على الاوضاع الامنية".

وكانت ابي صيدا عانت قبل اسابيع من نزاعات عشائرية محتدمة استخدمت بها مختلف الاسلحة ما أسفر عن حركة نزوح كبيرة للعوائل قبل ان تبادر القوات الامنية الى شن عملية فرض القانون اسهمت في اعادة الاستقرار الامني
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أخر تعديل: الثلاثاء، 04 شباط 2020 06:11 م
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