كتلة كردية: ابرز تحد لرئيس الحكومة المكلف هو ارضاء الشارع العراقي ومنع التدخل الخارجي





اكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان، ابرز تحد لرئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، هو ارضاء الشارع العراقي ومنع التدخل الخارجي.



وقال المتحدث باسم كتلة الحزب ارام بالتي في تصريح صحفي ان "التحدي الأبرز الذي يواجه رئيس الوزراء المكلف، هو إرضاء الشارع العراقي ومنع التدخل الخارجي الصارخ من خلال علاقات متزنة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، بحيث لا يصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات، وعدم الدخول في سياسة المحاور".



واضاف "نحن لا نريد أن نثقل كاهل رئيس الوزراء بمطالب ومناصب معينة، إلا ما يتعلق بالحقوق الدستورية لشعب إقليم كردستان، من خلال الإيمان بالدستور وتطبيقه والالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".



ف.ا