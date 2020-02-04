عاجل.. الصدر عن القبعات الزرق: ليس من واجبها قمع الأصوات التي تهتف ضدي
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عاجل .. انتشار أمني كثيف في مدخل ساحة الاعتصام ببابل لحماية المحتجين من أصحاب القبعات الزرق
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مجلس مختص : ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال المنهوبة المهربة ﺗﻮازي الموازنات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ من عام 2003 ﺣﺘﻰ اﻵن
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القبعات الزرقاء ترهب العراق بالدمار والقتل.. ورصاص الصدر على المتظاهرين
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انسحاب أصحاب "القبعات الزرق" من الشوارع
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سيناريو لتصفية التظاهرات ..عرابه الصدر ومنفذوه القبعات الزرق ..والمكلف صامت
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الصدر يحاول إنهاء انتفاضة العراق.. ويدعو ميليشياته للوقوف مع القوى الأمنية ضد المتظاهرين