مصدر أمني: محتجو الناصرية يغلقون الجسور رفضا لتكليف علاوي

قطع محتجون في مدينة الناصرية جسري النصر والحضارات أمام حركة المركبات فيما تم إشعال الإطارات عند مداخل جسر النصر في إطار التصعيد الاحتجاجي الرافض لتكليف محمد توفيق علاوي.

وقال مصدر أمني في حديث له، إن ثلاثة جسر مغلقة حالياً هي: الزيتون والنصر والحضارات، في وقت الحركة طبيعية على جسر ذي قار والحديدي البديل.

كما اشار المصدر إلى أستمرار الدوام الجزئي في مدارس مدينة الناصرية للمرحلة الابتدائية فقط، في وقت يستمر الإضراب في جميع الدوائر والمؤسسات باستثناء الخدماتية والصحية منها.

وشهدت الناصرية حالات كر وفر منذ أيام بين المعتصمين واستمرار القبعات الزرق، وكان المتظاهرون قد طردوا أول أمس، في مدينتي الناصرية، أصحاب القبعات بعدما مزقوا لافتة تندد بتكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة.

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