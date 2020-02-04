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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 شباط 2020 12:52 م

مبعوث الأمم المتحدة: إرسال مسلحون مرتزقة إلى ليبيا خرق لقرارات مؤتمر برلين

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قال غسان سلامة، المبعوث الليبي المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن ليبيا، أن ليبيا ما زالت تشهد أزمة تتعلق بحقول النفط المغلقة، وهو ما جعل الإنتاج يتلقى صربات كبيرة، إذ بلغ حجم الإنتاج 72 ألف برميل، مقارنة بـ 1.3 مليون برميل كان يتم إنتاجه في السابق.

ودعا المبعوث الليبي الخاص بالأمم المتحدة، في مؤتمرا صحفيا عقده منذ قلي جميع الأطراف الدولية التي ساعدت ليبيا للوقوف إلى جانبها، إذا أن الخبراء في الغاز والنفط يعرفون أن عائدات النفط في البلاد تشكل 90% من اقتصاد ليبيا، وهو ما يجب أن تتحمس له الأطراف الدولية كي لا يكون هذا الوضع الخاص بالنقط مستداما من إغلاق الحقول.

وأضاف “سلامة” أن الأمم المتحدة تبذل وقتا كبيرا من أجل حل المشاكل المتعلقة بتصدير النفط والغاز، وآمل أن تنجح في حل تنجح في حل تلك الأزمة.

وشدد المبعوث الخاص بليبيا في الأمم المتحدة، على أن إرسال المرتزقة إلى ليبيا ما زال قائما، معبرا عن قلقه من عدم تنفيذ القرارات التي اتخذت في مؤتمر برلين لمنع تصدير المرتزقة وإرسال السلاح، وهو ما قاد لتنفيذ عددا من الخورقات، داعيا أطراف النزاع في ليبيا إلى الالتزام بقرار 1970 المتعلق بعدم تصدير الأسلحة.

وأضاف المبعوث الخاص لـ الأمم المتحدة أنه يأمل أن يقوم مجلس الأمن بالتصويت على قرار يمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، إلى جانب وقف إطلاق النار.

ع د

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