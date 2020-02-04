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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 شباط 2020 12:43 م

ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم بالأسواق العالمية

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا من الأدنى لها منذ مطلع 2019، بعيدًا عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي.
وارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط “نيمكس” تسليم مارس المقبل بنسبة 1.01% لتتداول عند مستويات 50.47$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 49.49$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 50.11$ للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 0.73% لتتداول عند 54.73$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 54.33$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 54.33$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 97.83 مقارنة بالافتتاحية عند 97.82، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 97.80.
وارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس من الأدنى له منذ التاسع من يناير 2019.
كما ارتد خام برنت منذ الثالث من الشهر ذاته متغاضي عن ارتفاع مؤشر الدولار الامريكي، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.
يأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال تقييم الأسواق للجهود المبذولة لاحتواء ومكافحة فيروس كورونا وفرص إقدام أوبك وحلفائها على التوسع في خفض الإنتاج للحد من تخمة المعروض النفطي العالمي ومزيف الأسعار.
ع د
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