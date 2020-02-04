كتلتان فقط تقفان أمام تكليف علاوي .. ما هما ؟

بين النائب عن تيار الحكمة المعارض اسعد ياسين، الثلاثاء، ان معظم الكتل السياسية لن تقف امام تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء باستثناء كتلتين، لافتا الى ان تقديم علاوي كابينة وزارية بعيدة عن الأحزاب سيجنبه رفض الكتل السياسية والوقوف ضده.



وقال ياسين في تصريح لـه ، ان “الكثير من الكتل السياسية لن ترفض تسنم علاوي لرئاسة الوزراء باستثناء كتلتي دولة القانون والوطنية قد ترفضان محمد توفيق علاوي في رئاسة الحكومة”.



وأضاف ان “الكتلتين المذكورتين قد لايكون لهما اعتراض قوي، خاصة اذا نفذ علاوي جميع التعهدات التي قدمها للشعب العراقي في اول خطاب له بعد تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة”.



وأوضح ان “علاوي سيحصل على تأييد مجمل الكتل السياسية في حال قدم كابينة مقنعة وبعيدة عن الأحزاب السياسية وتلبي طموح الشارع العراقي”.

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